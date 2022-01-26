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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер пошутил по поводу назначения 74-летнего Ходжсона в «Уотфорд»

26 Января 2022 • 11:21 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на решение руководства «Уотфорда» доверить команду 74-летнему специалисту Рою Ходжсону.

«Клуб решил пригласить Ходжсона и подписал с ним контракт до конца сезона. Меня удивило, что «Уотфорд» согласился на столь долгий срок», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

У руля «шершней» Ходжсон сменил известного итальянского специалиста Клаудио Раньери, которого отправили в отставку в начале этой недели.

«Уотфорд» неудачно выступает в этом сезоне Премьер-лиги и является одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Рой Ходжсон Гари Линекер
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