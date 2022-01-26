«Ньюкасл» не смог договориться по аренде Лингарда

«Ньюкасл» принял решение отказаться от подписания вингера «МЮ» Джесси Лингарда этой зимой, утверждает Sky Sports. «Сорокам» так и не удалось договориться с «красными дьяволами» о сумме компенсации за полугодичную аренду футболиста.

Действующий контракт Джесси с манкунинцами истекает по окончании нынешнего сезона. Таким образом, летом он может перейти в другую команду совершенно бесплатно. Не исключено, что «Ньюкасл» предпримет попытку подписать Лингарда летом, когда «Юнайтед» не сможет помешать переговорам.

29-летний вингер выступает за манкунианцев с 2014 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Вест Хэм».