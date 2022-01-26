«Эвертон» отказал Руни и Лэмпарду

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после расставания с испанцем Рафаэлем Бенитесом.

Как сообщил в твиттер-аккаунте журналист Дэвид Меддок, мерсисайдцы отказались от сотрудничества с Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом. В стане «ирисок» посчитали, что оба специалиста не обладают необходимым опытом.

Основным претендентом на вакантное место рулевого считается Витор Перейра. При этом поклонники «Эвертона» сомневаются в кандидатуре португальца.

Мерсисайдцы неудачно выступают в этом сезоне АПЛ. Команда идет лишь на 16-м месте в турнирной таблице.