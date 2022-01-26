«Арсенал» хочет усилиться одним из лучших бомбардиров Ла Лиги

Нападающий Рауль де Томас, правами на которого владеет каталонский «Эспаньол», может сменить Испанию на Туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах AS.

Интерес к 27-летнему форварду проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» хотели бы подписать игрока в это трансферное окно, но пока не могут договориться с каталонской стороной. Лондонцы желают арендовать де Томаса на полгода, а «Эспаньол» настаивает на полноценном трансфере.

Рауль сыграл 21 матч в текущем сезоне чемпионата Испании. Нападающий забил 12 мячей (четыре – с пенальти) и сделал две результативные передачи. Он занимает третье место в гонке бомбардиров Ла Лиги.