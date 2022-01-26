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Фердинанд отреагировал на уход Марсьяля из «МЮ»

26 Января 2022 • 08:08 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением о переходе форварда Антони Марсьяля в испанскую «Севилью». Стороны оформили аренду до конца текущего сезона.

«Антони сделал правильный выбор. Ему необходима стабильная игровая практика, он должен набирать форму. Последнее время Марсьяль очень мало играл, поэтому трансфер полностью оправдан. Интересно, кого еще отправят в аренду. Думаю, к этому близки Лингард и ван де Бек», - цитирует эксперта Daily Mail.

По условиям соглашения, «Севилья» обязуется полностью выплачивать зарплату Марсьялю.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Рио Фердинанд Антони Марсьяль
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