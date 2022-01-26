Нападающий Антони Марсьяль продолжит карьеру в «Севилье», которая отмечала вчера свой 132-й день рождения. Андалусийский клуб объявил о сделке в своем «Твиттере», где уточняется, что речь идет об арендном соглашении сроком до конца сезона.

Марсьяль усилит атаку клуба, ставящего перед собой амбициозную цель побороться за чемпионский титул с мадридским «Реалом». До этого Марсьяль в течение шести с половиной лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед», в который перешел летом 2015 года из «Монако».

В текущем сезоне француз сыграл всего лишь в восьми матчах, забив при этом один мяч.