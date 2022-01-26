«Ньюкасл» предлагает хорошие деньги за хавбека «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэш может сменить клубную прописку в самое ближайшее время - им интересуется английский «Ньюкасл». Как информирует RMC Sport, за Гимараэша «сороки» готовы предложить хорошие деньги - 36 миллионов евро.

Не обидят и личным контрактом - гонорар 24-летнего игрока может вырасти в четыре раза. Действующее соглашение бразильца с «ткачами» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость Гимараэша согласно Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 21 матче в составе своего клуба в чемпионате, то есть, во всех без исключения играх.