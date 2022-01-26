«Атлетико» нацелился на форварда «Эвертона»

Руководство мадридского «Атлетико» нацеливалось на Душана Влаховича, но серб предпочел «Ювентус», и сейчас «матрасники» ищут другие кандидатуры. Одним из вариантов может стать 24-летний нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, сообщает El Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне он забил 21 гол в составе «ирисок» и заработал приглашение в сборную Англии, дошедшей до финала чемпионата Европы - 2020. В нынешнем сезоне из-за травмы Калверт-Льюин играет не так часто, лишь шесть матчей, в которых забил три мяча. И это тут же сказалось на результатах команды, которая выдала свою худшую первую половину года в АПЛ в 21-м веке.