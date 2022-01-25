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«Астон Вилла» направляла скаута на «Сан-Сиро» из-за Бентанкура

25 Января 2022 • 23:14 Комментировать

В «Ювентусе» настал период распродажи: «Барселона» оценивает возможность подписания Альваро Мораты, для Кайо Жоржи ищут жильё в Салерно, а переходы Аарона Рэмзи и Артура зашли в тупик. К этому присоединяются интриги касательно ухода Родриго Бентанкура.

Уругваец заинтересовал «Астон Виллу» и настолько, что в Италию был направлен скаут на воскресный матч против «Милана».

Трансфер может стать третьим топ-подписанием английского клуба после Люка Диня и Филиппе Коутиньо. 

СМИ ожидают предложений из Англии, и боссы «Ювентуса» готовы его рассмотреть, но стоит отметить, что 40% от суммы продажи пришлось бы отдать «Бока Хуниорс» - предыдущему клубу Бентанкура.

Игрок провёл в текущем сезоне 25 матчей за «бьянконери», отдав 3 голевых передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Родриго Бентанкур Астон Вилла трансферы футбола - зима 2022
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