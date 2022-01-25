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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не оставляет попыток подписать Диаби

25 Января 2022 • 22:52 Комментировать

«Ньюкасл» планирует подписать до конца этого трансферного окна французского нападающего и одного из лидеров немецкого «Байера» Мусса Диаби, об этом сообщает TF1.

Немецкая сторона отказывается вести переговоры по своему футболисту с «сороками», пока не будет сделано действительно большое предложение со стороны англичан.

Ожидается, что сам Диаби не прочь покинуть команду этим летом и попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Напомним, что в текущем сезоне французский нападающий сыграл в 18 матчах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. 

На данный момент «Байер» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков за 20 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Ньюкасл Мусса Диаби трансферы футбола - зима 2022
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