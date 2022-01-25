«Ньюкасл» не оставляет попыток подписать Диаби

«Ньюкасл» планирует подписать до конца этого трансферного окна французского нападающего и одного из лидеров немецкого «Байера» Мусса Диаби, об этом сообщает TF1.

Немецкая сторона отказывается вести переговоры по своему футболисту с «сороками», пока не будет сделано действительно большое предложение со стороны англичан.

Ожидается, что сам Диаби не прочь покинуть команду этим летом и попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Напомним, что в текущем сезоне французский нападающий сыграл в 18 матчах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

На данный момент «Байер» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков за 20 игр.