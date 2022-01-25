Обамеянг может перебраться в «Милан»

«Милан» проявляет интерес к аренде 32-летнего Пьера-Эмерика Обамеянга, который в последнее время выпадает из игрового рисунка «Арсенала». Как сообщает Football Italia, сделка может быть заключена уже на этой неделе.

Обамеянг был вынужден досрочно завершить свои выступления на Кубке африканских наций, так как у него выявили проблемы с сердцем после того, как он переболел COVID-19. В услугах Обамеянга выражал заинтересованность саудовский клуб «Аль-Наср», но нападающий отклонил предложение - он хочет играть в Европе.

Вариант с «Миланом» на этом фоне - не самый плохой. До «Арсенала» Обамеянг выступал в дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне на его счету семь голов в пятнадцати проведенных матчах.