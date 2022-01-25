​Клубы АПЛ обсудят изменение в правилах переноса матчей

В среду состоится собрание с участием представителей клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает The Times, на мероприятии будет обсуждаться возможность изменения правил переноса матчей в ситуациях со вспышками коронавируса.

Ранее «Тоттенхэм» возмущался переносом своего дерби против «Арсенала». В стане «шпор» считали, что игру перенесли не столько из-за заражений коронавирусом, сколько из-за потери игроков из-за травм и поездок на Кубок Африки. «Тоттенхэм» выпускал заявление, в котором подчёркивал, что правила о переносах игр придумали непосредственно для вспышек COVID-19.

Отмечается, что некоторые клубы не считают правильным изменения правил переноса игр по ходу турнирной дистанции.