​Марсьяль прибыл в Севилью

В ближайшее время «Севилья» должна объявить об аренде у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля. По данным El Chiringuito, 26-летний футболист уже прибыл в Севилью для завершения своего перехода.

Напомним, что в первой части сезона Антони Марсьяль был недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Манчестер Юнайтед». Ещё в декабре агент нападающего говорил о его желании сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2021/2022 Антони Марсьяль провёл на поле 367 минут в 11 матчах «Манчестер Юнайтед». На счету французского форварда один забитый мяч.