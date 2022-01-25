Бернд Лено хочет получать больше игровой практики. По данным football.london, 29-летний голкипер хочет успеть покинуть лондонский «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна.

В сезоне 2021/2022 Лено принял участие только в семи матчах «Арсенала» в различных соревнованиях. В этих играх немецкий голкипер пропустил 11 мячей.

Напомним, что Бернд Лено выступает за «Арсенал» с сезона 2018/2019 после трансфера из леверкузенского «Байера».

На текущий момент «Арсенал» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.