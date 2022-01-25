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«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на трансфер Кунде

25 Января 2022 • 12:36 Комментировать

Лондонский «Челси» надеется договориться с «Севильей» по трансферу защитника Жюля Кунде. Английский клуб рассчитывает полностью согласовать детали сделки, которую официально закроет по окончании сезона.

Как сообщает Tuttumercatoweb, «пенсионеры» подготовили денежное предложение андалусийцам. Английская сторона готова выделить на приобретение французского латераля 46 миллионов фунтов (~55 миллионов евро). Кроме того, в договоре будут прописаны четыре миллиона в качестве бонусных выплат.

Конкурентами «Челси» в споре за Кунде считаются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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