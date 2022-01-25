«Манчестер Сити» нашёл усиление в защиту

«Манчестер Сити» заинтересован в усилении оборонительной линии. В поле зрения «горожан» находится защитник «Брайтона» Адам Уэбстер, сообщают журналисты Manchester Evening Standard.

Чемпион Англии готов выделить из своего трансферного бюджета 20 миллионов фунтов (~24 миллиона евро) на покупку 27-летнего игрока. В текущем сезоне Адам сыграл 13 поединков в Премьер-лиге, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.

В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы с внушительным отрывом лидируют в таблице АПЛ, а «Брайтон» находится на девятой строчке.