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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» нашёл усиление в защиту

25 Января 2022 • 12:16 Комментировать

«Манчестер Сити» заинтересован в усилении оборонительной линии. В поле зрения «горожан» находится защитник «Брайтона» Адам Уэбстер, сообщают журналисты Manchester Evening Standard.

Чемпион Англии готов выделить из своего трансферного бюджета 20 миллионов фунтов (~24 миллиона евро) на покупку 27-летнего игрока. В текущем сезоне Адам сыграл 13 поединков в Премьер-лиге, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.

В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы с внушительным отрывом лидируют в таблице АПЛ, а «Брайтон» находится на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Адам Уэбстер
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