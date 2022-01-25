Раскрыта сумма трансфера Марсьяля в «Севилью»

«Севилья» очень близка к подписанию известного французского форварда Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед». Андалусийцы договорились с манкунианцами об аренде нападающего до конца-2021/2022.

Инсайдеру Фабрицио Романо стало известно, сколько денег потратит руководство испанского клуба на этот переход. Полная сумма сделки, с учетом оклада игрока, составит шесть миллионов евро. В самое ближайшее время Марсьяль прибудет в Севилью для прохождения медосмотра и оформления сделки.

Антони перешел в «МЮ» в 2015 году, его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2024 года.