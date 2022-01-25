«Эвертон» отказался от варианта с приглашением на тренерский мостик Витора Перейры, пишет Mirror. Мерсисайдский клуб рассматривает других кандидатов, и в его шорт-листе находится Уэйн Руни, который в своё время выступал за «ирисок» как игрок.

Также «Эвертон» рассматривает Фрэнка Лэмпарда, Нико Ковача и Руди Гарсию. Клуб рассчитывает сделать выбор как можно скорее, чтобы новый специалист имел достаточно времени до ближайшего матча, который пройдёт 5 февраля.

Напомним, что недавно «Эвертон» отправил в отставку Рафаэля Бенитеса по причине неудовлетворительных результатов команды.