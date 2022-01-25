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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готовит предложение по аренде вингера «Манчестер Юнайтед»

25 Января 2022 • 09:32 Комментировать

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард является одной из трансферных целей «Ньюкасла». Согласно сведениям 90min, аутсайдер Премьер-лиги намеревается оформить аренду игрока до окончания текущего сезона.

Руководство «сорок» готово предложить манкунианцам десять миллионов фунтов (12 млн евро) за полугодичную аренду Лингарда. При этом действующее трудовое соглашение Джесси с «красным дьяволами» рассчитано до конца июня 2022 года. «МЮ» не планирует предлагать игроку новый договор.

В этом сезоне на счету вингера два забитых мяча в девяти встречах английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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