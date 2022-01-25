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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» защитника «Ливерпуля»

25 Января 2022 • 09:18 Комментировать

Защитник Джо Гомес, правами на которого владеет «Ливерпуль», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По данным Football Insider, заинтересованность в его услугах проявляет главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард.

Боссы «львов» готовы обсудить с мерсисайдцами аренду футболиста до конца текущего сезона. При этом трансферная стоимость Джо составляет порядка 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к англичанину со стороны мадридского «Реала».

В текущем сезоне АПЛ Гомес редко появлялся на поле. На счету защитника всего четыре поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла Джо Гомес
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