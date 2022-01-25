«Арсенал» активно работает над подписанием нападающего, поскольку на Пьера-Эмерика Обамеянга, отстранённого от команды в декабре по причине дисциплинарного нарушения, в северном Лондоне, похоже, уже не рассчитывают. «Канониров» активно связывают с Душаном Влаховичем из «Фиорентины», однако фаворитом в борьбе за январское подписание серба является «Ювентус».

Как сообщает The Sun, «Арсенал» нашёл альтернативу Душану Влаховичу в «Реале». Лондонцы рассматривают вариант с арендой Луки Йовича на оставшуюся часть сезона.

24-летний Лука Йович в этом сезоне забил только один гол в 15 матчах за «Реал».