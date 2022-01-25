Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» нашёл альтернативу Влаховичу в «Реале» слухи

25 Января 2022 • 09:10 Комментировать

«Арсенал» активно работает над подписанием нападающего, поскольку на Пьера-Эмерика Обамеянга, отстранённого от команды в декабре по причине дисциплинарного нарушения, в северном Лондоне, похоже, уже не рассчитывают. «Канониров» активно связывают с Душаном Влаховичем из «Фиорентины», однако фаворитом в борьбе за январское подписание серба является «Ювентус».

Как сообщает The Sun, «Арсенал» нашёл альтернативу Душану Влаховичу в «Реале». Лондонцы рассматривают вариант с арендой Луки Йовича на оставшуюся часть сезона.

24-летний Лука Йович в этом сезоне забил только один гол в 15 матчах за «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Лука Йович трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение по аренде вингера «Манчестер Юнайтед»
09:21 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» может догнать «Манчестер Юнайтед» по трофеям уже зимой
09:18 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» защитника «Ливерпуля»
09:10 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» нашёл альтернативу Влаховичу в «Реале» слухи
08:51 · Англия. Премьер-лига
​74-летний Ходжсон может вернуться к работе в АПЛ
08:09 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль переходит в «Севилью»
06:15 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Роналду будет урезана, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в четверку лучших в АПЛ 5
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» не собирается продавать Госенса «Ньюкаслу»
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» задумался о подписании Амрабата
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вынужден расширить гостевые раздевалки на «Стэмфорд Бридж» вследствие жалоб соперников
24 Января
22:01 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Севилью»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Раньери уволен из «Уотфорда» 3 официально
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» идет на повторение антирекорда более чем 130-летней давности
19:57 · Англия. Премьер-лига
Лучший бомбардир ПСВ заинтересовал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Баварию»
19:51 · Англия. Премьер-лига
​В Великобритании отменили COVID-паспорта
Все новости
Рекомендуем