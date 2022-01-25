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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марсьяль переходит в «Севилью»

25 Января 2022 • 08:09 Комментировать

Испытывающий нехватку игровой практики в «МЮ» Антони Марсьяль переезжает в испанский чемпионат, рапортует Sky Sports.

Новым местом работы французского форварда, как и ожидалось, станет «Севилья». Андалусийцы договорились об аренде 26-летнего исполнителя до окончания сезона-2021/2022. Клуб пообещал выплачивать полную заработную плату Марсьялю в период аренды.

Сегодня, 25 января, Антони прилетит в Севилью для прохождения медосмотра и подписная трудового соглашения.

В текущем сезоне на счету француза восемь матчей в английской Премьер-лиге и всего один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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