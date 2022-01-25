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«Аталанта» не собирается продавать Госенса «Ньюкаслу»

25 Января 2022 • 00:47 Комментировать

«Аталанта» отказалась продавать «Ньюкаслу» немецкого защитника и футболиста национальной сборной Германии Робина Госенса, об этом у себя в «Твиттере» сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным журналиста, английский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом, но в переговоры вмешалась итальянская сторона и заблокировала переход немца в стан «сорок».

Напомним, что в текущем сезоне защитник сыграл 8 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами. На текущий момент Госенс восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аталанта Робин Госенс трансферы футбола - зима 2022
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