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Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Севилью»

24 Января 2022 • 22:01 Комментировать

Антони Марсьяль уже давно выражает недовольство положением дел в «Манчестер Юнайтед», где он получает сейчас куда меньше игрового времени, нежели ранее. В текущем сезоне он сыграл в одиннадцати матчах, забив один гол - не особо выдающиеся показатели. Французский нападающий выступает за «МЮ» с 2015 года, но сейчас хочет сменить обстановку.

Как сообщает в своем «Твиттере» известный итальянский репортер Фабрицио Романо, на 26-летнего Марсьяля положила глаз «Севилья», которая в этом сезоне выдвинулась в главные конкуренты мадридского «Реала» в борьбе за чемпионский титул. Андалусийцы заинтересованы в арендном соглашении, до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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