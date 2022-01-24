Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Севилью»

Антони Марсьяль уже давно выражает недовольство положением дел в «Манчестер Юнайтед», где он получает сейчас куда меньше игрового времени, нежели ранее. В текущем сезоне он сыграл в одиннадцати матчах, забив один гол - не особо выдающиеся показатели. Французский нападающий выступает за «МЮ» с 2015 года, но сейчас хочет сменить обстановку.

Как сообщает в своем «Твиттере» известный итальянский репортер Фабрицио Романо, на 26-летнего Марсьяля положила глаз «Севилья», которая в этом сезоне выдвинулась в главные конкуренты мадридского «Реала» в борьбе за чемпионский титул. Андалусийцы заинтересованы в арендном соглашении, до конца текущего сезона.