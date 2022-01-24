BBC объявил список кандидатов на звание лучшего африканского игрока в истории АПЛ

Британское издание BBC объявило список кандидатов на звание лучшего африканского игрока в истории АПЛ. Туда вошли Пьер-Эмерик Обамеянг, Яя Туре, Дидье Дрогба, Эммануэль Адебайор, Мохамед Салах, Нванкво Кану, Майкл Эссьен, Рияд Марез, Садио Мане и Джей-Джей Окоча.

Голосование пройдёт на официальном сайте BBC, а принять в нём участие может любой желающий. Сообщается, что по итогам первого тура голосующим предстоит выбрать тройку лучших, после чего пройдёт финальное голосование, которое определит победителя.

Отметим, что Мохамед Салах, Садио Мане и Рияд Марез сейчас представляют свои сборные на Кубке Африки.