​«Арсенал» хочет договориться о снижении цены Исака

Учитывая вероятный уход Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб, «Арсенал» работает над подписанием нового игрока в линию нападения. По данным The Athletic, в сферу интересов лондонских «канониров» входит форвард «Реала Сосьедад» Александр Исак. В действующем контракте 22-летнего шведа прописана опция выкупа за 90 миллионов евро. «Арсенал» хочет договориться о снижении цены.

Ранее Александра Исака слухи активно связывали с «Барселоной».

В сезоне 2021/2022 Александр Исак провёл за «Реал Сосьедад» во всех соревнованиях 25 матчей. На счету нападающего 8 голов и 2 результативных паса на партнёров.