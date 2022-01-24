«Ньюкасл» борется за выживание в Премьер-лиге и рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно. «Сороки» интересуются полузащитником Джесси Лингардом из «Манчестер Юнайтед» и работают над осуществлением этого трансфера. Между тем, Manchester Evening News сообщает о том, что Лингард не хочет переходить в «Ньюкасл» на постоянной основе. Футболист хочет дождаться конца сезона и уже тогда оценить все варианты, какие у него будут после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». Если говорить о «Ньюкасле», то Лингард может перейти в этот клуб только на правах аренды на полгода.