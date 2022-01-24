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​«ПСЖ» и ещё 5 клубов хотят арендовать Обамеянга слухи

24 Января 2022 • 14:46 Комментировать

Дни Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале», похоже, сочтены. Из-за дисциплинарного нарушения габонский нападающий в декабре был отстранён от игр команды. До конца января 32-летний футболист может сменить клубную прописку. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Мэтт Лоу, в аренде Обамеянга заинтересованы «ПСЖ», «Барселона», «Милан», «Ювентус», «Севилья» и «Марсель». При этом «Арсеналу», возможно, придётся взять на себя часть оклада футболиста, чтобы избавиться от него.

В сезоне 2021/2022 Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 15 матчей за «Арсенал». В них форвард записал на свой счёт 7 голов и 2 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Марсель Барселона Севилья Арсенал Лондон ПСЖ Пьер-Эмерик Обамеянг
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