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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» продлил контракт с главным тренером официально

24 Января 2022 • 13:40 Комментировать

Руководство «Брентфорда» решило продлить сотрудничество с наставником команды Томасом Франком и его ассистентами. Как сообщает клубная пресс-служба, стороны поставили подписи под новым трудовым договором, рассчитанным до середины 2025 года.

Франк занимает пост наставника команды с 2018 года. До своего назначения он два года проработал в клубе в качестве ассистента главного тренера.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Брентфорд» провел 23 поединка, в которых набрал 23 очка. «Пчёлы» занимают 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ряды команды пополнит датский полузащитник Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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