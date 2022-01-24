Лондонский «Челси» омолодил оборонительную линию. «Пенсионеры» оформили трансфер 18-летнего защитника «Дерби Каунти» Дилана Уильямса. Детали сделки пока не разглашаются.

«Очень рад переходу. Мне посчастливилось заключить контракт с одним из лучших клубов мира. Огромное спасибо «Дерби» за все, что они сделали для меня. Очень жду свою первую тренировку в «Челси», - гласит сообщение защитника в инстаграм-аккаунте.

Уильямс является воспитанником академии «Дерби Каунти». Он выступал за первую команду с лета минувшего года.

По итогам 24 туров «Челси» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.