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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» подписал защитника из Чемпионшипа официально

24 Января 2022 • 12:55 Комментировать

Лондонский «Челси» омолодил оборонительную линию. «Пенсионеры» оформили трансфер 18-летнего защитника «Дерби Каунти» Дилана Уильямса. Детали сделки пока не разглашаются.

«Очень рад переходу. Мне посчастливилось заключить контракт с одним из лучших клубов мира. Огромное спасибо «Дерби» за все, что они сделали для меня. Очень жду свою первую тренировку в «Челси», - гласит сообщение защитника в инстаграм-аккаунте.

Уильямс является воспитанником академии «Дерби Каунти». Он выступал за первую команду с лета минувшего года.

По итогам 24 туров «Челси» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дилан Уильямс
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