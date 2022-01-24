Обамеянг рассматривает предложения только от европейских клубов

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, попавший в немилость руководства лондонского «Арсенала», подыскивает себе новую команду. Африканец хочет успеть сменить клуб до закрытия январского трансферного окна.

По информации The Athletic, форвард твердо решил остаться в Европе, его не интересует предложение из Саудовской Аравии. Ранее «Аль-Наср» заявлял о готовности подписать с Обамеянгом контракт с заработной платой в размере восьми миллионов евро.

В Европе, по данным СМИ, в услугах экс-капитана «канониров» заинтересованы «Милан» и «ПСЖ».

В этом сезоне Пьер-Эмерик сыграл 14 матчей в АПЛ и забил четыре гола.