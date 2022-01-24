«Манчестер Юнайтед» нашёл четырёх претендентов на место Рангника

«Манчестер Юнайтед» подготавливает почву для расставания с немецким специалистом Ральфом Рангником. Контракт тренера истекает по завершении текущего сезона, и манкунианцы не собираются продлевать сотрудничество.

Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» сформировали шорт-лист из четырех кандидатов на пост рулевого команды. В него вошли Маурисио Почеттино, Луис Энрике, Эрик тен Хаг и Хулен Лопетеги.

Стоит отметить, что все четверо сейчас трудоустроены. Почеттино возглавляет «ПСЖ», тен Хаг работает в «Аяксе», Энрике руководит национальной сборной Испании, а Лопетеги – «Севильей».