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«Манчестер Юнайтед» нашёл четырёх претендентов на место Рангника

24 Января 2022 • 11:44 Комментировать (2)

«Манчестер Юнайтед» подготавливает почву для расставания с немецким специалистом Ральфом Рангником. Контракт тренера истекает по завершении текущего сезона, и манкунианцы не собираются продлевать сотрудничество.

Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» сформировали шорт-лист из четырех кандидатов на пост рулевого команды. В него вошли Маурисио Почеттино, Луис Энрике, Эрик тен Хаг и Хулен Лопетеги.

Стоит отметить, что все четверо сейчас трудоустроены. Почеттино возглавляет «ПСЖ», тен Хаг работает в «Аяксе», Энрике руководит национальной сборной Испании, а Лопетеги – «Севильей».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Маурисио Почеттино Луис Энрике Хулен Лопетеги Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
snk6565
24 Января 2022 в 11:53
Что значит нашёл?...если бы кто из них дал согласие, тогда да...а про их намерения мы слышим уже восьмой год...
Misha_diablo_football
24 Января 2022 в 11:52
Аппетит то у Му-му огого...
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