«ПСЖ» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»

Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд может сменить английскую Премьер-лигу на французский чемпионат. По сообщениям журналистов Calciomercato, интерес к нападающему проявляет «ПСЖ».

Руководство парижского гранда планирует оформить переход 24-летнего футболиста по завершении текущего сезона. Манкунианцы могут продать Маркуса, поскольку его действующий контракт истекает в середине 2023 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Рэшфорд – воспитанник «Юнайтед». К матчам за первую команду он привлекается с 2016 года. В этом сезоне на счету нападающего четыре гола и одна результативная передача в 13 играх АПЛ.