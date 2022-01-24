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Родственники возлюбленной Роналду: «Самая злая женщина на твоей стороне»

24 Января 2022 • 08:20 Комментировать (1)

Родственники Джорджины Родригес, подруги звездного нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, продолжают в негативном ключе высказываться о своей родственнице. На этот раз поведением девушки возмутилась ее тетя – Лидия.

«Она перестала общаться с дядей и бабушкой. Мы много раз пытались с ней связаться, но потом узнали, что она сменила номер. Теперь все поняли, какая она», - приводит слова женщины The Sun.

Также порцию негатива добавил дядя Иисус, который ранее уже критически высказывался в адрес родственницы.

«Я написал Криштиану в «Фейсбук» следующее сообщение: «Самая злая девушка сейчас на твоей стороны. Если хочешь знать все, выйди на связь. Я тебе все расскажу».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Reich83
24 Января 2022 в 08:42
Не Вам с ней жить и детей растить, зачем эта родня лезет в чужую семью?
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