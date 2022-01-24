Родственники возлюбленной Роналду: «Самая злая женщина на твоей стороне»

Родственники Джорджины Родригес, подруги звездного нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, продолжают в негативном ключе высказываться о своей родственнице. На этот раз поведением девушки возмутилась ее тетя – Лидия.

«Она перестала общаться с дядей и бабушкой. Мы много раз пытались с ней связаться, но потом узнали, что она сменила номер. Теперь все поняли, какая она», - приводит слова женщины The Sun.

Также порцию негатива добавил дядя Иисус, который ранее уже критически высказывался в адрес родственницы.

«Я написал Криштиану в «Фейсбук» следующее сообщение: «Самая злая девушка сейчас на твоей стороны. Если хочешь знать все, выйди на связь. Я тебе все расскажу».