Рамос отметился дебютным голом в составе «ПСЖ», Месси появился на поле впервые с декабря

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос наконец-то начинает напоминать самого себя годичной давности. Испанец полностью восстановился от тревожащих его травм, возвращаясь в свою оптимальную игровую форму.

Как следствие, он попал в стартовый состав команды на поединок против «Реймса» в рамках французской Лиги 1. Рамос сразу же оправдал доверие наставника Маурисио Почеттино, отметившись своим дебютным голом в футболке «ПСЖ» на 62-й минуте.

Стоит также отметить, что впервые с 22 декабря за парижан сыграл Лионель Месси, выйдя на замену – аргентинец переболел на коронавирус и около двух недель набирал необходимые кондиции.

Проследить за концовкой матча можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция.