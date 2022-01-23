Не сумев за первые три недели трансферного окна найти временную замену травмированному Бену Чиллуэлу, «Челси» попытается успеть договориться с очередным претендентом до конца января. Речь идет о левом защитнике «Штуттгарта» Борне Сосе.

Такой информацией поделились журналисты Sky Germany. За переход 24-летнего хорвата «Челси» придется заплатить около 30 миллионов евро. Не исключается, что лондонцы сделают предложение касательно аренды с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне Соса является одним из лидеров «Штуттгарта». На счету футболиста два гола и четыре результативных передачи в 18 матчах во всех турнирах.