Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл в «Штуттгарте» защитника, который должен решить проблему на левом фланге команды слухи

23 Января 2022 • 23:41 Комментировать
Штуттгарт
...
Айнтрахт Фр
2.75 3.45 2.50
05.02 17:30

Не сумев за первые три недели трансферного окна найти временную замену травмированному Бену Чиллуэлу, «Челси» попытается успеть договориться с очередным претендентом до конца января. Речь идет о левом защитнике «Штуттгарта» Борне Сосе.

Такой информацией поделились журналисты Sky Germany. За переход 24-летнего хорвата «Челси» придется заплатить около 30 миллионов евро. Не исключается, что лондонцы сделают предложение касательно аренды с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне Соса является одним из лидеров «Штуттгарта». На счету футболиста два гола и четыре результативных передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Штуттгарт Борна Соса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ШТУТТГАРТ АЙНТРАХТ ФР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кристал Пэлас 1:3 Ливерпуль 5.70 4.20 1.58
окончен Лестер 1:1 Брайтон 2.60 3.40 2.75
окончен Арсенал 0:0 Бёрнли 1.35 5.10 10.00
окончен Челси 2:0 Тоттенхэм 1.70 3.95 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Января
00:15 · Англия. Премьер-лига
Рамос отметился дебютным голом в составе «ПСЖ», Месси появился на поле впервые с декабря
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» стал первым лондонским клубом, заработавшим 500 очков в лондонских дерби
23 Января
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл в «Штуттгарте» защитника, который должен решить проблему на левом фланге команды слухи
22:22 · Англия. Премьер-лига
Роналду сумел заставить игроков «МЮ» менять привычки - они теперь отказываются от сахара
22:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я удивился, когда отменили гол Кейна»
22:07 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Сейчас огромная разница между «Тоттенхэмом» и топ-командами»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп поставил пиво фанатам своей команды после победы над «орлами»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Госенс согласовал с «Ньюкаслом» детали личного соглашения – теперь «сорокам» надо договориться с «Аталантой» слухи
21:21 · Англия. Премьер-лига
Столь продолжительной сухой серии у «Арсенала» не было с 2005 года
21:12 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум может быть включен в сделку «ПСЖ» и «Тоттенхэма» по Ндомбеле слухи
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил свою рекордную серию в АПЛ
20:30 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ появился ещё один претендент на ван де Бека слухи
20:13 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Кристал Пэлас» Виейра обвинил судейскую бригаду в поражении от «Ливерпуля»
19:33 · Англия. Премьер-лига
Артета – о ничьей с «Бёрнли»: «Соперник играл медленно, но мы должны уважать их стиль»
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:0 (закончен) 11
Все новости
Рекомендуем