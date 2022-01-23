«Ливерпулю» пора готовиться к будущему без Юргена Клоппа

Юрген Клопп смог вернуть «Ливерпуль» на постоянной основе к борьбе за самые высокие места и даже принёс долгожданное чемпионство. Однако клубу уже пора думать о будущем без Юргена Клоппа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что делать «Ливерпулю».

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует ещё 2,5 года. Весьма вероятно, что летом 2024-го немец покинет клуб. К этому моменту Клопп проведёт на «Энфилде» уже девять лет. Сам наставник говорил, что подумывает о паузе в карьере, чтобы посвятить время семье. Клопп подчёркивал, что намерен выполнить текущий контракт, но новый, видимо, подписывать не будет.

Говорить о потенциальном сменщике Клоппа, конечно, слишком рано. Хотя уже обсуждаются кандидатуры Стивена Джеррарда, который как раз начал набираться опыта в Премьер-лиге, и помощника немца Пепа Линдерса, который работает в «Ливерпуле». Тем не менее, за два с половиной года в футболе может поменяться слишком много, чтобы всерьёз это обсуждать.

Однако «Ливерпулю» пора думать о будущем. В октябре в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» Клопп выставил состав, средний возраст которого был равен 29 годам и 130 дням. Это был самый «старый» набор футболистов старта для «Ливерпуля» с 1953 года. Британские журналисты успели посчитать, что к лету 2024 года из текущего основного состава команды рубеж в 30 лет не пройдут лишь Трент Александер-Арнольд, Наби Кейта и Диогу Жота. Конечно, есть ещё в ближайшем резерве Ибраима Конате, Джо Гомес, Константинас Цимикас. Однако в целом картина такова, что все лидеры текущего «Ливерпуля» будут уже близки к завершению карьеры.

У мерсисайдцев есть ещё одна проблема, которую надо решать. Через 18 месяцев, летом 2023-го, завершаются контракты у Салаха, Мане и Фирмино. Таким образом, «Ливерпуль» уже в ближайшее время должен думать, что делать со своим трио. Клуб должен либо продлевать контракты, предлагая им немаленькую зарплату, либо продавать и искать замену. Добавим к этому, что в 2023-м надо будет продлить и Наби Кейта, что может сыграть свою роль из-за финансового фейр-плей.

В Англии проводят параллель между ситуацией «Ливерпуля» летом 2024-го и «МЮ», когда уходил сэр Алекс Фергюсон. Тогда «манкунианцы» были на коне, но всё также решали ветераны: Эвра, Каррику, Видичу и Беработу был 31 год, Фердинанду – 34, Скоулзу – 38, Гиггзу – 39. 27-летний Руни и 29-лений ван Перси к тому моменту уже отыграли свои лучшие сезоны, а Том Клеверли, Джонни Эванс, Рафаэль да Силва так и не оправдали авансов. «Манчестер Юнайтед» так и не может прийти в себя с тех пор.

В ситуации «Ливерпуля» очень много зависит от того, как клуб будет вести селекцию в ближайшие трансферные окна как «на вход», так и «на выход». Однако и тут для мерсисайдцев не всё спокойно. Спустя 10 лет луб покидает спортивный директор Майкл Эдвардс, который за время пребывания в клубе нашёл большинство из тех футболистов, которые и принесли победу в Лиге чемпионов и долгожданное чемпионство. Собственно, именно Эдвардс и настоял на приглашении Клоппа. То есть в его важности для «Ливерпуля» сомнений нет. Эдвардса заменит его помощник Джулиан Уорд, что обеспечит преемственность, однако ещё предстоит посмотреть, насколько он сможет держать планку своего босса.

В общем, «Ливерпулю» пора всерьёз думать о будущем – без Эдвардса, видимо, без Клоппа и со стареющими лидерами. Очень важно не пропустить момент для вливания свежей крови.

Роман Андреев