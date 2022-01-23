Контракт Эриксена с «Брентфордом» будет рассчитан на полгода

Стали известны детали возможного сотрудничества полузащитника Кристиана Эриксена и представителя английской Премьер-лиги «Брентфорда». Клуб подпишет с футболистом, пережившим прошлым летом сердечный приступ во время матча своей сборной на чемпионате Европы, контракт на полгода.

При этом, у «Брентфорда» будет опция автоматического продления сотрудничества, если руководство посчитает это нужным. Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира.

Скорее всего, такой не долгосрочный трудовой договор обусловлен неопределенностью по поводу физической готовности Эриксена регулярно выступать на высоком профессиональном уровне.