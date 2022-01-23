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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» нанял психотерапевта для молодёжи

23 Января 2022 • 13:47 Комментировать

В штате «Ливерпуля» появился психотерапевт Ишбель Стрейкер. Клуб нанял специалиста для того, чтобы он проводил встречи с молодыми футболистами и помогал им справляться с негативом в свой адрес, исходящим из социальных сетей. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Стрейкер будет работать с командой «Ливерпуля» до 23 лет, а также с игроками из клубной академии.

Отмечается, что «Ливерпуль» стал первым клубом Премьер-лиги, который решил нанять такого специалиста для своей молодёжи.

В воскресенье, 23 января, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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