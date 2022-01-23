​«Ливерпуль» нанял психотерапевта для молодёжи

В штате «Ливерпуля» появился психотерапевт Ишбель Стрейкер. Клуб нанял специалиста для того, чтобы он проводил встречи с молодыми футболистами и помогал им справляться с негативом в свой адрес, исходящим из социальных сетей. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Стрейкер будет работать с командой «Ливерпуля» до 23 лет, а также с игроками из клубной академии.

Отмечается, что «Ливерпуль» стал первым клубом Премьер-лиги, который решил нанять такого специалиста для своей молодёжи.

В воскресенье, 23 января, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.