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Сводная сестра Джорджины: «Я спросила, может ли Роналду подписать футболку для моего сына, она сказала «нет»

23 Января 2022 • 09:43 Комментировать (2)

В преддверии выхода шоу о жизни Джорджины Родригес, второй половинки Криштиану Роналду, родственники выставили модель не в лучшем свете.

Сводная сестра Джорджины Патрисия рассказала о случае, когда она пыталась заполучить футболку с автографом Роналду.

«Когда у моего сына был день рождения, я спросила, может ли Роналду подписать для него футболку. Она сказала «нет» - она не собиралась беспокоить Криштиану во время отпуска», - слова Патрисии приводит The Sun.

Дядя Джорджины Хесус рассказал, как заботился о ней, когда её отец оказался за решёткой.

«Я обеспечивал Джорджину и её сестру. Покупал одежду, оплачивал коммунальные услуги. Она может стыдиться нас – мы не живём так роскошно, как она. Я никогда её ни о чём не просил. С тех пор, как Джорджина встретила Роналду, она звонила один или два раза», - высказался Хесус.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
nebarsabarsenet
23 Января 2022 в 09:57
Женщины вообще быстро курвятся
Манчестерский Иппатий
23 Января 2022 в 10:43
Это верно - она такая, эта Кристинка. Ведь на подписи ребенку мульенов не заработаешь...
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