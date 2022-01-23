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​Гвардиола может стать тренером сборной Голландии

23 Января 2022 • 09:30 Комментировать

Королевский футбольный союз Голландии уже разрабатывает план по приглашению Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера национальной команды. Об этом на своих страницах рассказывает The Sun.

Хосеп Гвардиола не раз говорил, что в своей карьере он хотел бы поработать с национальной сборной. Принять сборную Испании Гвардиоле будет почти невозможно, учитывая его открытую поддержку независимости Каталонии. Так что Хосепу придётся рассматриваться другие варианты.

В Голландии хотят пригласить Хосепа Гвардиолу в следующем году, когда срок контракта тренера с «Манчестер Сити» истечёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Сборная Голландии
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