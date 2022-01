Де Брёйне нагнал Дэвида Бекхэма

Кевин де Брёйне отметился результативной передачей в матче «Манчестер Сити» против «Саутгемптона», хотя это не помогло его клубу победить. Для бельгийца эта результативная передача стала 80-й за все время участия в АПЛ, и по этому показателю он сравнялся с Дэвидом Бекхэмом, выступавшим в АПЛ с 1995 по 2003 год. Правда, Бекхэму потребовалось на 68 матчей больше, чем де Брёйне, для того, чтобы добраться до этой цифры.

