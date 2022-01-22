В последние дни и недели вокруг «Манчестер Юнайтед» витает много слухов. Немецкому Bild стало известно, что наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник вычленил троих игроков команды, которые, по его мнению, портят атмосферу в раздевалке. В этот список входят Поль Погба, Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль. Немецкий тренер хочет, чтобы эти футболисты покинули клуб уже в зимнее трансферное окно, если это будет возможно.

Стоит сказать, что в списке не оказалось Криштиану Роналду, хотя ранее в СМИ много писали о том, что португалец не лучшим образом влияет на молодых футболистов.

В субботу «МЮ» сыграет против «Вест Хэма». Не пропустите трансляцию в текстовом режиме.