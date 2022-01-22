Гвардиола хочет переманить в «Манчестер Сити» полузащитника «Барселоны»

Опытный полузащитник Серхио Бускетс, выступающий за каталонскую «Барселону», может переехать в чемпионат Англии. Как стало известно журналистам El Nacional, интерес к 33-летнему испанцу проявляет «Манчестер Сити».

Источник подчеркивает, что в подписании своего экс-подопечного заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Тренер уже сообщил Серхио, что двери «горожан» для него открыты.

Бускетс всю свою карьеру провел в составе «Барселоны». Он начал привлекаться к матчам за первую команду с 2008 года. Его контракт с каталонским грандом рассчитан еще на полтора года.