Как новые правила аренд изменят трансферный рынок

ФИФА объявила об изменениях правил, касающихся аренд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что теперь будет с рынком трансферов.

Аренда давно стала обыденным инструментом на трансферном рынке. Причин для заключения такого типа переходов несколько. Со стороны арендодателя классически есть два основания для заключения такого договора: предоставить практику молодому футболисту, не переходящему в состав, или сдать игрока, который не проходит в состав, чтобы сэкономить на его зарплате. Правда, в последние годы появился ещё один вариант. Из-за финансовой фейр-плей появилась аренда с обязательным правом выкупа – тот же трансфер на постоянной основе, но растянутый во времени.

Со стороны арендатора причин было несколько. Кто-то предпочитал брать игроков, чтобы сначала присмотреться к ним, а потом принимать решение о покупке. Другие клубы из-за отсутствия денег часто формировали состав из арендованных футболистов, чтобы иметь боеспособный коллектив.

Новые ограничения в той или иной мере окажут влияние на все эти возможности. К 2024 году нельзя будет иметь более 6 арендованных (взятых и отданных). Это правило не распространяется на футболистов до 21 года, то есть предоставлять практику молодым игрокам можно будет и дальше.

Отчасти это правило можно назвать «оговоркой “Челси”». Английский клуб любит покупать футболистов пачками и раздавать в аренды, ожидая их прогресса. Например, Кеннеди летом отправился в пятую аренду из «Челси», Миазга – в шестую (правда, дважды он был в одном клубе), а Лукас Пиасон успел семь раз побывать в арендах, пока его договор с «Челси» не завершился. Очевидно, что такая практика не идёт на пользу футболистам, которые не могут нигде толком освоиться, меняя не только тренеров и партнёров, но зачастую и чемпионаты. В свою очередь «Челси» и другие топ-клубы удерживают игроков, надеясь на их прогресс.

Теперь же топ-клубы вынуждены будут более тщательно подходить к трансферам и покупать меньше игроков, понимая, что не смогут так много и часто раздавать игроков в аренды. Пострадают и сами футболисты: всё же играть в аренде точно лучше, чем сидеть на лавке или выступать за вторые команды.

С другой стороны, никто не мешает это правило обходить. В конце концов можно будет заключать договоры на продажу и покупку игрока обратно через год. Конечно, ФИФА будет расследовать такие сделки, видя в этом скрытую аренду, но всё же лазейка остаётся.

Ударит ограничение и на количество арендованных футболистов. Многие клубы зачастую комплектуют составы из чужих футболистов. «Дженоа», например, в прошлом году арендовала 12 футболистов. Конечно, среди них были игроки до 21 года, которые учитываться не будут, но всё же практика значительно усиливаться игроками довольно обыденная для команд второй части таблиц своих чемпионатов. Теперь таким коллективам придётся подписывать футболистов на постоянной основе. С одной стороны, эта мера, конечно, направлена на большую стабильность составов команд. Однако не все могут позволить иметь у себя сильных и высокооплачиваемых игроков, и ограничение количества аренд ослабит такие клубы.

Лимит на количество футболистов, которых можно брать в аренду из другого клуба, выглядит понятным. У нас в России такое правило, направленное против «фарм-клубов», существует с прошлого года. Теперь же и все партнерские отношения между заграничными клубами будут невозможны. Это опять же стимулирует клубы в большей степени рассчитывать на свои силы, а не искать «сильного покровителя».

ФИФА своими изменениями стимулирует большую стабильность составов. Правда, эта стабильность может ослабить ряд команд.

Андрей Центров