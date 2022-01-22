«Челси» заинтересовался полузащитником «Аякса»

Опорный полузащитник национальной сборной Мексики и амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе, об этом сообщает Football Insider.

Предложить контракт 24-летнему хавбеку готов лондонский «Челси». «Синие» планируют оформить переход в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 20 миллионов евро.

На счету мексиканца два забитых мяча и одна голевая передача в 22 матчах нынешнего сезона. Игрок связан трудовыми обязательствами с голландским топ-клубом до середины 2025 года.