«Арсенал» готов продлить контракт с Артетой

Руководство лондонского «Арсенала» довольно работой главного тренера команды Микеля Артеты. По данным таблоида Daily Mail, «канониры» планируют пролонгировать сотрудничество с испанским специалистом. Клуб готов продлить договор на два года.

Действующий контракт Микеля с лондонцами рассчитан до завершения сезона-2022/2023. Он занимает свой пост с декабря 2019 года.

После 20 проведенных матчей «Арсенал» идет шестым в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч подопечные Артеты проведут против «Бёрнли» 23 января, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.