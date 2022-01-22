«Ливерпуль» нашёл нового форварда в Лиге 1

Скауты «Ливерпуля» обратили внимание на французский трансферный рынок. В поле зрения представителей мерсисайдского гранда попал нападающий «Нанта» Рандаль Муани, об этом рапортует Bild.

«Красные» намерены предпринять попытку подписать 23-летнего французского игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Муани оценивается в 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 нападающий забил семь голов и сделал три ассиста в 21 поединке.

Подопечные Юргена Клоппа идут на втором месте в таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» уже отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 баллов.