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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл нового форварда в Лиге 1

22 Января 2022 • 11:40 Комментировать (1)

Скауты «Ливерпуля» обратили внимание на французский трансферный рынок. В поле зрения представителей мерсисайдского гранда попал нападающий «Нанта» Рандаль Муани, об этом рапортует Bild.

«Красные» намерены предпринять попытку подписать 23-летнего французского игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Муани оценивается в 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 нападающий забил семь голов и сделал три ассиста в 21 поединке.

Подопечные Юргена Клоппа идут на втором месте в таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» уже отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рандаль Коло Муани
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
noname_344
22 Января 2022 в 12:12
С такой статистикой в Лиге 1 они каких результатов в АПЛ то ожидают?
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22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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