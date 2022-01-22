Влахович выбрал себе новый клуб

Лучший голеадор текущего розыгрыша итальянской Серии А Душан Влахович определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Об этом стало известно журналистам La Repubblica.

Сербский нападающий хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, а именно – в «Манчестер Сити». Вполне вероятно, что сделка будет оформлена летом. «Горожане» также проявляют интерес к Влаховичу. Клуб давно нуждается в усилении позиции центрфорварда.

Ранее сообщалось о возможном переходе Душана в лондонский «Арсенал», однако «Манчестер Сити» является для него более привлекательным вариантом.

В этом сезоне Серии А форвард забил 17 голов в 21 матче.