Каррагер рассказал, как Месси оскорбил его за критику

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер рассказал, что получил оскорбительное сообщение от звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«На одном из эфиров я сказал, что трансфер Месси не является хорошим вложением для «ПСЖ». После этого я зашел в свой инстаграм-аккаунт и увидел сообщение от Лионеля. Не стану полностью цитировать текст, но он назвал меня ослом.

Лео, ты величайший футболист в истории, по сравнению с тобой я действительно был ослом на поле. Не собираюсь обижаться на твои слова», - передает слова Джейми Daily Mail.

34-летний аргентинец присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт.