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Каррагер рассказал, как Месси оскорбил его за критику

22 Января 2022 • 10:28 Комментировать (3)

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер рассказал, что получил оскорбительное сообщение от звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«На одном из эфиров я сказал, что трансфер Месси не является хорошим вложением для «ПСЖ». После этого я зашел в свой инстаграм-аккаунт и увидел сообщение от Лионеля. Не стану полностью цитировать текст, но он назвал меня ослом.

Лео, ты величайший футболист в истории, по сравнению с тобой я действительно был ослом на поле. Не собираюсь обижаться на твои слова», - передает слова Джейми Daily Mail.

34-летний аргентинец присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Джейми Каррагер
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
22 Января 2022 в 11:05
Скорее всего в то время у Месси не получалось подобрать подходящий его величеству замок. Вот он и злился на всех
Misha_diablo_football
22 Января 2022 в 11:00
Характер у Джейми очень покладистый...
andi
22 Января 2022 в 10:49
КАРРА прав трансфер МЕССИ в ПСЖ провальный.
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